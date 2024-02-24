"Домінік Собослай, Дарвін Нуньєс та Мохамед Салах – нам треба ще оцінити їхній стан. У нас є попереду два дні.

Челсі здійснив відчайдушну спробу переманити Дарвіна з Ліверпуля

Тоді ми перевіримо, чи зможуть вони зіграти у фіналі. Було б чудово якби вони були у формі, якщо чесно", – цитує Лійндерса ESPN.

Варто зауважити, що в лазареті мерсисайдців вже перебувають Кертіс Джонс, Трент Александера-Арнольд, Аліссон та Діого Жота.

Нагадаємо, фінал Кубка англійської ліги між Ліверпулем та Челсі відбудеться в неділю, 25 лютого. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

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