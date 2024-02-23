Минулого літа Челсі перебував у пошуках нападника й цікавився, чи є можливість підписати Дарвіна Нуньєса, повідомляє The Times.

Мудрик – не перший у чорному списку Челсі: українець може уникнути продажу

За чутками, Ліверпуль розглядав можливість обміняти уругвайця в Атлетіко на Жоау Феліша. Однак ця інформація виявилася неправдивою. Мерсисайдці ні з ким не вели переговорів і на запит Челсі також відповіли відмовою.

Нагадаємо, Нуньєс перебрався на Енфілд влітку 2022 року за 85 млн євро. Перший сезон був складним, але Дарвін таки змін стати важливим гравцем для Юргена Клоппа. У нинішній кампанії форвард уже зіграв на клубному рівні 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 1 асистів.

Челсі втримав нічию з Манчестер Сіті – "містяни" втратили шанс на лідерство в АПЛ, Мудрик на поле не вийшов