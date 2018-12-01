Салах: Моя мета – виграти щось для клубу

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розповів, яку мету ставить перед собою на цей сезон.

"Моєю метою в минулому сезоні було не тільки побити рекорд результативності, а й виграти що-небудь з клубом. Ми були дуже близькі до цього, діставшись до фіналу Ліги Чемпіонів, але такий футбол, і результат не змінити.

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Цього разу я не можу сказати, що ставлю перед собою якісь індивідуальні цілі. Моя мета тепер – виграти що-небудь для клубу. Це мало б величезне значення для нас як для команди і гравців.

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Місто і вболівальники теж мріють про це. Думаю, в цьому сезоні ми зможемо чогось досягти разом", – цитує Салаха Sky Sports.