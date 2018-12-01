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Салах: Моя мета – виграти щось для клубу

15:50 46 Читать на русском
Салах: Моя мета – виграти щось для клубу
Мохамед Салах / Фото AFP

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розповів, яку мету ставить перед собою на цей сезон.

"Моєю метою в минулому сезоні було не тільки побити рекорд результативності, а й виграти що-небудь з клубом. Ми були дуже близькі до цього, діставшись до фіналу Ліги Чемпіонів, але такий футбол, і результат не змінити.

Салах, Мане, Кейта та Марез потрапили до списку претендентів на звання найкращого гравця Африки

Цього разу я не можу сказати, що ставлю перед собою якісь індивідуальні цілі. Моя мета тепер – виграти що-небудь для клубу. Це мало б величезне значення для нас як для команди і гравців.

Головний тренер збірної Єгипту вважає, що Салах покине Ліверпуль, якщо команда не виграватиме трофеї

Місто і вболівальники теж мріють про це. Думаю, в цьому сезоні ми зможемо чогось досягти разом", – цитує Салаха Sky Sports.

Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль
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