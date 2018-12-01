Салах Моя цель – выиграть что-то для клуба

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах рассказал, какие цели ставит перед собой на этот сезон.

"Моей целью в прошлом сезоне было не только побить рекорд результативности, но и выиграть что-нибудь с клубом. Мы были очень близки к этому, добравшись до финала Лиги Чемпионов, но таков футбол, и результат не изменить.

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Теперь я не могу сказать, что ставлю перед собой какие-то индивидуальные цели. Моя цель теперь – выиграть что-нибудь для клуба. Это должно иметь огромное значение для нас как для команды и игроков.

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Город и болельщики тоже мечтают об этом. Думаю, в этом сезоне мы сможем чего-то добиться вместе", – цитирует Салаха Sky Sports.