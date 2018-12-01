Салах, Мане, Кейта та Марез потрапили до списку претендентів на звання найкращого гравця Африки

Конфедерація футболу Африки (CAF) оголосила список з 34 претендентів на нагороду найкращому футболістові континенту за підсумками 2018 року.

До нього увійшли такі відомі футболісти, як Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Ріяд Марез (Алжир, Манчестер Сіті), Садьйо Мане (Сенегал, Ліверпуль), Ахмед Муса (Нігерія, Аль-Наср) , Алекс Івобі (Нігерія, Арсенал), Каліду Кулібалі (Сенегал, Напол), Мехді Бенатія (Марокко, Ювентус), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, Арсенал), Набі Кейта (Гвінея, Ліверпуль).

Камерун втратив право приймати КАН-2019

Ім'я переможця буде назване 8 січня 2019 року на урочистій церемонії в столиці Сенегалу – Дакарі. Нагадаємо, в минулому році нагороду отримав Салах.