toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЄВРОПИ УПЛ АПЛ

Салах, Мане, Кейта та Марез потрапили до списку претендентів на звання найкращого гравця Африки

00:19 37 Читать на русском
Салах, Мане, Кейта та Марез потрапили до списку претендентів на звання найкращого гравця Африки
Мохамед Салах та Садьйо Мане / фото із соцмереж

Конфедерація футболу Африки (CAF) оголосила список з 34 претендентів на нагороду найкращому футболістові континенту за підсумками 2018 року.

До нього увійшли такі відомі футболісти, як Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Ріяд Марез (Алжир, Манчестер Сіті), Садьйо Мане (Сенегал, Ліверпуль), Ахмед Муса (Нігерія, Аль-Наср) , Алекс Івобі (Нігерія, Арсенал), Каліду Кулібалі (Сенегал, Напол), Мехді Бенатія (Марокко, Ювентус), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, Арсенал), Набі Кейта (Гвінея, Ліверпуль).

Камерун втратив право приймати КАН-2019

Ім'я переможця буде назване 8 січня 2019 року на урочистій церемонії в столиці Сенегалу – Дакарі. Нагадаємо, в минулому році нагороду отримав Салах.

Теги
Світ Мехді Бенатія Мехді Бенатія Мохамед Салах Мохамед Салах Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Садьйо Мане Садьйо Мане Набі Кейта Набі Кейта Алекс Івобі Алекс Івобі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Камерун втратив право приймати КАН-2019
    Світ — 30 лист295 Камерун втратив право приймати КАН-2019
11
год
:
57
хв
Десна
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук