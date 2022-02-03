"Салах проводит отличный сезон в АПЛ и помогает Египту успешно выступать. Желаю ему удачи, пусть победит сильнейший. Но он меня не впечатляет. Говорю об этом открыто, потому что я честный человек. Если бы я им восхищался, то так бы и сказал. Но он меня совсем не впечатляет.

Мохамед – хороший футболист, он много забивает, однако на поле мало что показывает. Да, он неплохо играет в Англии, но здесь больше заслуга его команды, которая давно на высоте. Салах не чета таким игрокам, как, например, Мбаппе", – сказал Абубакар в интервью Then24.

Абубакар уже сегодня встретится с Салахом – Камерун и Египет сразятся за выход в финал Кубка Африки. Абубакар – лучший бомбардир турнира с 6 голами, а Салах забил два мяча и отдал один ассист.

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