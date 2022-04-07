Мерсисайдці після останнього трансферного вікна невпинно працювали над підписанням Фабіо Карвалью. Їм це вдалось.

19-річний атакувальний хавбек Фулхема стане гравцем Ліверпуля влітку, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Трансфер вже остаточно узгоджений.

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"Білі" дозволили Фабіо пройти медичне обстеження у Ліверпулі. Фулхем отримає за португальця 5 мільйонів, ще 2,7 млн передбачені у вигляді бонусів. З мерсисайдцями Карвалью підпише контракт до 2027 року.

Зауважимо, команда Юргена Клоппа була дуже близькою до трансферу півзахисника ще взимку, але їй забракло часу, щоб підписати усі необхідні для переходу папери.

Фабіо Карвалью вважають одним з найбільших талантів Чемпіоншипу. Цього сезону за Фулхем він провів 31 матч, в яких відзначився вісьмома голами й сімома асистами.

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