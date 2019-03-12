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Салах готовий пожертвувати мрією про Лігу чемпіонів заради перемоги в АПЛ

15:33 83 Читать на русском
Салах готовий пожертвувати мрією про Лігу чемпіонів заради перемоги в АПЛ
Мохамед Салах / Reuters

Нападник Мохамед Салах заявив, що готовий пожертвувати особистою мрією про Лігу чемпіонів заради перемоги Ліверпуля в АПЛ.

Хоча Салах визнає, що Ліга чемпіонів є найпрестижнішим для нього змаганням, він буде радий, якщо Ліверпуль замість цього виграє Прем'єр-лігу.

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"Я буду чесним з вами, найпрестижнішим змаганням для мене є Ліга чемпіонів. Але мрія для всього міста і клубу це ліга.

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Таким чином, я щасливий, що жертвую своєю мрією заради мрії команди, але якщо ми виграємо обидва трофеї – це буде прекрасно, і це те, що ми намагаємося зробити", – розповів Салах Sky Sports.

Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль
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