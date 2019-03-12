Салах готов пожертвовать мечтой о Лиге чемпионов ради победы в АПЛ

Нападающий Мохамед Салах заявил, что готов пожертвовать личной мечтой о Лиге чемпионов ради победы Ливерпуля в АПЛ.

Хотя Салах признает, что Лига чемпионов является самым престижным для него соревнованием, он будет рад, если Ливерпуль вместо этого выиграет Премьер-лигу.

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"Я буду честным с вами, самым престижным соревнованием для меня является Лига чемпионов. Но мечта для всего города и клуба – это лига.

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Таким образом, я счастлив, что жертвую своей мечтой ради мечты команды, но если мы выиграем оба трофея – это будет прекрасно, и это то, что мы пытаемся сделать ", – рассказал Салах Sky Sports.