toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Салах готов пожертвовать мечтой о Лиге чемпионов ради победы в АПЛ

15:35 58 Читати українською
Салах готов пожертвовать мечтой о Лиге чемпионов ради победы в АПЛ
Мохамед Салах / Reuters

Нападающий Мохамед Салах заявил, что готов пожертвовать личной мечтой о Лиге чемпионов ради победы Ливерпуля в АПЛ.

Хотя Салах признает, что Лига чемпионов является самым престижным для него соревнованием, он будет рад, если Ливерпуль вместо этого выиграет Премьер-лигу.

Клопп – о голевой засухе Салаха: Я привык к тому, что футболисты не всегда забивают

буду честным с вами, самым престижным соревнованием для меня является Лига чемпионов. Но мечта для всего города и клуба это лига.

Цыганык: Молодого Салаха предлагали Шахтеру, Луческу сказал: "Какой великий футболист может быть в Египте?"

Таким образом, я счастлив, что жертвую своей мечтой ради мечты команды, но если мы выиграем оба трофея – это будет прекрасно, и это то, что мы пытаемся сделать ", рассказал Салах Sky Sports.

Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
Манчестер Сити
22:00
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук