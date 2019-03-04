Циганик: Молодого Салаха пропонували Шахтарю, Луческу сказав: "Який великий футболіст може бути у Єгипті?"

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик роозповів, що форвард Мохамед Салах, який зараз захищає кольори Ліверпуля, міг опинитися у складі "гірників".

"Свого часу дуже молодого Салаха пропонували Шахтарю. Тоді Луческу сказав: "Ну який великий футболіст може бути в Єгипті?".

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Зараз вже селекційна служба Шахтаря вирішила, що і в не зовсім футбольних країнах є дуже талановиті футболісти, з яких можна зробити гравців топ-класу", – сказав Циганик в ефірі програми Профутбол.

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