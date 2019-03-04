toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЛЬВІВ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ ФУЛХЕМ - ЧЕЛСІ

Циганик: Молодого Салаха пропонували Шахтарю, Луческу сказав: "Який великий футболіст може бути у Єгипті?"

09:54 2099 Читать на русском
Циганик: Молодого Салаха пропонували Шахтарю, Луческу сказав: "Який великий футболіст може бути у Єгипті?"
Салах міг опинитися у Шахтарі / фото: Reuters

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик роозповів, що форвард Мохамед Салах, який зараз захищає кольори Ліверпуля, міг опинитися у складі "гірників".

"Свого часу дуже молодого Салаха пропонували Шахтарю. Тоді Луческу сказав: "Ну який великий футболіст може бути в Єгипті?".

Бернард: Мій трансфер в Шахтар хотів Ахметов, а Луческу не давав мені шанс

Зараз вже селекційна служба Шахтаря вирішила, що і в не зовсім футбольних країнах є дуже талановиті футболісти, з яких можна зробити гравців топ-класу", – сказав Циганик в ефірі програми Профутбол.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Шахтар Шахтар Мохамед Салах Мохамед Салах Ігор Циганик Мірча Луческу Мірча Луческу Трансфери Шахтаря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
5
хв
Леганес
22:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук