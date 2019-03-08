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Клопп – про гольову засуху Салаха: Я звик до того, що футболісти не завжди забивають

8 березня 22:57 61 Читать на русском
Клопп – про гольову засуху Салаха: Я звик до того, що футболісти не завжди забивають
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою про результативність нападника Мохамеда Салаха в поточному сезоні АПЛ.

"Якщо ви атакувальний гравець, то у вас є моменти, які ви можете реалізувати. Як тренер я звик до того, що футболісти не завжди забивають.

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У Мо неймовірний рекорд. Його голи допомогли досягти тих результатів, які у нас є зараз. Звичайно, не він один, але в цьому є його велика заслуга.

Ми не говорили з ним про це, тому що це абсолютно нормально. Навіть в дуже складній грі проти Евертона у нас було чотири або п'ять моментів", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

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Нагадаємо, востаннє форвард забивав 9 лютого в матчі чемпіонату Англії з Борнмутом. У поточному сезоні АПЛ Салах провів 29 матчів, забив 17 голів і зробив 8 результативних передач.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Юрген Клопп Юрген Клопп
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