Саккі назвав Гвардіолу та Клоппа своїми наступниками

Легендарний італійський тренер Арріго Саккі не приховує свого захвату від чемпіонату Англії.

"Футбол Манчестер Сіті та Ліверпуля схожий на мій, і я дуже ціную їхню філософію, культуру і менталітет.

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Моя міланська команда була новатором, колективи Гвардіоли і Клоппа діють за цим же принципом. Я завжди любив розвивати у своїх гравців бажання виходити за межі своїх можливостей.

Вони думають як я. Ми зобов'язані зробити так, щоб публіка отримувала задоволення від футболу. Побудувати велику футбольну команду складніше, ніж просто заявити про це", – цитує Саккі Daily Mail.

Нагадаємо, після 4-х турів АПЛ Ліверпуль очолює турнірну таблицю з 12-ма очками, Манчестер Сіті на другій сходинці – 10 залікових балів.

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