Клопп, Почеттіно і Гвардіола – номінанти на звання найкращого тренера сезону 2018/19 за версією ФІФА

Керманичі англійських грандів розіграють між собою приз найкращому тренеру минулого сезону.

Юрген Клопп, Маурісіо Почеттіно та Хосеп Гвардіола стали трьома фіналістами у боротьбі за тренерську нагороду, інформує офіційний сайт ФІФА.

ФІФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого гравця сезону 2018/19

Німець переміг з Ліверпулем в Лізі чемпіонів і посів другу сходинку АПЛ, іспанець зібрав з Манчестер Сіті всі внутрішні англійські трофеї. Аргентинський наставник Тоттенхема не може похвалитися кубками, проте в його активі фінал ЛЧ і четверта сходинка чемпіонату Англії. Ім'я власника нагороди стане відоме 23 вересня.

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Нагадаємо, у минулому сезоні звання найкращого тренера ФІФА здобув Дідьє Дешам, який привів збірну Франції до перемоги на чемпіонаті світу.