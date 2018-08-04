Сачко: Ворскла повинна покращувати якість гри

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував перемогу над Львовом (1:0).

"Коли перемагаєш, відчуття позитивні. На першому місці сьогодні був результат. Ми його добилися, і я дуже радий. Ми програли Олімпіку за рівної гри, самі собі забили з Динамо, але сьогодні змогли виграти. Ми бачимо наші проблеми, по моментах гра була приблизно рівна. Зробили вдалі заміни – вони привели до забитого м'яча.

Ворскла мінімально перемогла Львів

Якість гри треба покращувати. Хочеться більше різкості. Чекаємо більшого від деяких хлопців, вони можуть краще. Сподіваюся, ця перемога додасть впевненості. А попереду важка гра з Шахтарем.

Є проблеми – травмовані Васін, Сергійчук, Сапай, Чижов зламався. Прийшли бразильці. Забив талановитий хлопець – ми його вели.

Ворскла – Львів – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми в своєму господарстві розберемося. Я вірю в наші перемоги", – сказав Сачко в ефірі каналу Футбол 2.