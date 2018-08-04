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Сачко: Ворскла должна улучшать качество игры

21:17 22 Читати українською
Сачко: Ворскла должна улучшать качество игры
Василий Сачко / ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал победу над Львовом (1:0).

"Когда побеждаешь, ощущения положительные. На первом месте сегодня был результат. Мы его добились, и я очень рад. Мы проиграли Олимпику при равной игре, сами себе забили с Динамо, но сегодня смогли выиграть. Мы видим наши проблемы, по моментам игра была примерно равная. Сделали удачные замены – они привели к забитому мячу.

Ворскла минимально победила Львов

Качество игры надо улучшать. Хочется больше резкости. Ждем большего от некоторых ребят, они могут лучше. Надеюсь, эта победа придаст уверенности. А впереди тяжелая игра с Шахтером.

Есть проблемы – травмированы Васин, Сергийчук, Сапай, Чижов сломался. Пришли бразильцы. Забил талантливый парень – мы его вели.

Ворскла – Львов – 1:0 – видео гола и обзор матча​​​​​​​

Мы в своем хозяйстве разберемся. Я верю в наши победы", – сказал Сачко в эфире канала Футбол 2.

Украина3 тур

Ворскла - Львов: Суббота 04 августа 2018

Ворскла
Матч окончен
1 : 0
Львов
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Ворскла - Львов Ворскла Ворскла Василий Сачко Василий Сачко
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