Сачко прокоментував можливість очолити Волинь

"Я не готовий зараз абсолютно нічого коментувати. Ви мене вибачте. Є керівництво клубу, воно приймає рішення.

Тлумак офіційно покинув Волинь

Я ні з ким ще не говорив на цю тему. Тільки чутки якісь. Коли буде щось конкретне – я готовий поспілкуватися. А поки що я не готовий", – сказав Сачко в ефірі Футбол News на ТК Футбол.

Зазначимо, що раніше команду покинув тренер Волині Андрій Тлумак, який не зміг вивести команду в УПЛ – за результатами сезону луцька команда посіла 5-те місце, хоч і до останнього боролась за топ-3.

До слова, Василь Сачко очолював Ворсклу з літа 2013 по 2019 роки та тричі виводив полтавців у єврокубки. Останній рік екс-тренер Ворскли не займався тренерською діяльністю.

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