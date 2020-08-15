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Сачко прокомментировал возможность возглавить Волынь

14:23 - Читати українською
Сачко прокомментировал возможность возглавить Волынь
Василий Сачко / Фото из открытых источников

Известный украинский специалист Василий Сачко поделился мыслями относительно потенциального будущего во главе Волыни.

"Я не готов сейчас абсолютно ничего комментировать. Вы меня извините. Есть руководство клуба, они принимают решения.

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Я ни с кем не говорил еще на эту тему. Только слухи какие-то. Когда будет что-то конкретное – я готов пообщаться. А пока не готов", – сказал Сачко в эфире Футбол News на ТК Футбол.

Отметим, что ранее клуб покинул тренер Волыни Андрей Тлумак, который не смог вывести команду в УПЛ – по результатам сезона луцкая команда заняла 5-е место, хотя и до последнего боролась за топ-3.

К слову, Василий Сачко возглавлял Ворсклу с лета 2013 по 2019-й и трижды выводил полтавчан в еврокубки. Последний год экс-тренер Ворсклы не занимался тренерской деятельностью.

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