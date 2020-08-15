Сачко прокомментировал возможность возглавить Волынь

"Я не готов сейчас абсолютно ничего комментировать. Вы меня извините. Есть руководство клуба, они принимают решения.

Тлумак официально покинул Волынь

Я ни с кем не говорил еще на эту тему. Только слухи какие-то. Когда будет что-то конкретное – я готов пообщаться. А пока не готов", – сказал Сачко в эфире Футбол News на ТК Футбол.

Отметим, что ранее клуб покинул тренер Волыни Андрей Тлумак, который не смог вывести команду в УПЛ – по результатам сезона луцкая команда заняла 5-е место, хотя и до последнего боролась за топ-3.

К слову, Василий Сачко возглавлял Ворсклу с лета 2013 по 2019-й и трижды выводил полтавчан в еврокубки. Последний год экс-тренер Ворсклы не занимался тренерской деятельностью.

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