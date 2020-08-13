Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла

У Першій лізі завершується боротьба за промовшн. Звіт про матчі лідерів чемпіонату в останньому турі читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 30 тур

Минай – Волинь – 1:0

Гол: Ткачук, 30

Рух – Авангард – 4:0

Голи: Кухаревич, 1, Климчук, 32, Кондраков, 78, Брікнер, 86

Балкани – Інгулець – 1:1

Голи: Златов, 6 – Сітчінава, 54

Агробізнес – Оболонь-Бровар – 2:0

Голи: Петров, 7, Семенюк, 86

Перед останнім туром у Першій лізі була неймовірна інтрига. 5 команд претендували на вихід в УПЛ (хоча Агробізнес не подавав документи на атестацію). Не до кінця відома доля Руха, який ще не зіграв перенесений матч проти Металурга через неявку запоріжців. Переходимо до інтриг безпосередньо на полі.

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У центральному поєдинку 30-го туру Минай приймав Волинь. Лучанам потрібна була лише перемога, а закарпатців влаштовувала нічия. Команди дуже активно розпочали – пішла гра на зустрічних курсах, моменти виникали на обох кінцях поля. За гостей могли забивати Мартинюк і Куліш, за господарів – Пеняшко та Ахмедзаде.

Єдиний гол до перерви забив Минай, коли Ткачук розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика. М'яч полетів точно в кут – голкіпер не встиг зреагувати. Волинь спершу атакувала цікавіше та гостріше, але поступово підсідала та втрачала контроль над ситуацією.

У другому таймі Волинь також видала кілька активних 5-хвилинок, але Минай був ближчим до гола. Книш, Голодюк і Нурієв пробачили гостям, не реалізувавши хороші нагоди. У лучан найкращий шанс відновити інтригу змарнував Климець. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів – 1:0.

Минай набрав 62 очки та став чемпіоном Першої ліги! У наступному сезоні закарпатці гратимуть в УПЛ. Волинь – п'ята і без Прем'єр-ліги.

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Інгулець приїхав у гості до Балкан в статусі лідера чемпіонату. Матч проходив на жахливому газоні. Фаворит пропустив швидкий гол – влучний дальній удар в активі Златова. Капітан Балкан не зробив якогось шедевру, можна говорити про помилку досвідченого Шуста.

У режимі лайв Інгулець випав з топ-3 – нависла загроза прольоту повз УПЛ. Але на старті другої половини зустрічі команда з Петрового зрівняла рахунок. Найкращий гравець Першої ліги Ніка Сітчінава розстріляв воротаря з кількох метрів.

Нічиєї вистачило Інгульцю, щоб зберегти прохідне місце в турнірній таблиці. У "червоно-жовтих" 60 очок і друга сходинка – вони вибороли путівку в Прем'єр-лігу.

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Агробізнес йшов серед лідерів, але вирішив цього сезону не рватися в еліту та навіть не намагався атестуватися. Втім, роздаровувати очки волочиська команда наміру не мала. Агробізнес забив у дебюті поєдинку з Оболонь-Бровар – Петров скористався хаосом у чужому штрафному майданчику та переправив м'яч у сітку. Наприкінці матчу Семенюк подвоїв перевагу та гарантував Агробізнесу перемогу. У Волочиська також 60 очок, однак за додатковими показниками Інгулець кращий.

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Рух міг не зіграти й цей матч, адже Авангард не готувався до такого затяжного сезону (завершилися контракти з гравцями та тренером). Все ж суперник приїхав до Львова, але вже на 37-й секунді пропустив. Синиця отримав пас з глибини та прострілив на порожні ворота Кухаревичу.

У середині тайму Рух дуже легко подвоїв перевагу. Русин однією розкішною передачею розрізав весь Авангард і вивів Климчука сам на сам з голкіпером. Кондраков і Брікнер довели рахунок до розгромного. У підсумку – 4:0.

Рух спокійно переміг і набрав 58 очок. Формально львів'яни перебувають на 4 місці, але технічна перемога в матчі з Металургом (найбільш ймовірний сценарій) виведе їх на друге місце Першої ліги та в УПЛ. Але й без цього Рух вже фактично в еліті, адже УАФ підтвердила, що Агробізнес не атестований.

Нагадаємо, що УПЛ з наступного сезону розширюється до 14 команд. Вилетіли з Прем'єр-ліги лише Карпати. Новий сезон у топ-дивізіоні стартує 22 серпня.