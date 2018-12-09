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Сачко: Політична складова країни накладається на УПЛ

8 грудня 22:17 87 Читать на русском
Сачко: Політична складова країни накладається на УПЛ
Василь Сачко / ФК Карпати

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поділився враженнями від перемоги полтавців над Чорноморцем (1:0).

"На першому місці був результат. Після невдалої серії, ця гра мала велике значення. Видно було, що Чорноморець був заряджений на гру.

В обороні ми зіграли організовано. Було завдання забити швидкий гол. Деякі хлопці отримали відпочинок. Хочу нагадати, що сезон ще не закінчений, попереду найважливіший виїзд до Португалії.

"Взимку Чорноморець покинуть 6-8 гравців", – Червенков

Підсумки? Політична складова країни накладається й на чемпіонат. При цьому, команди демонструють непоганий футбол, присутня інтрига.

Що стосується нас, ми провели важку частину сезону, граючи на три фронти. У порівнянні з торішнім результатом, ми набрали стільки ж очок. Ми йдемо за своїм графіком", – сказав Сачко в коментарі телеканалу "Футбол".

Чорноморець – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Україна18 тур

Чорноморець - Ворскла: Субота 08 грудня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Чорноморець - Ворскла
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