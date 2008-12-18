"Взимку Чорноморець покинуть 6-8 гравців", – Червенков

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував мінімальну поразку своєї команди в матчі проти Ворскли.

"Думаю, що сьогодні вийшла динамічна, цікава гра. Погано, що почали не дуже добре, на 4-й хвилині пропустили. Захисник запізнився, і м'яч опинився в наших воротах. Потім відразу почали атакувати суперника.

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Але знали, що будемо грати проти серйозної, награної, досвідченої команди, тому нам було непросто. По ходу гри ми використовували будь-яку можливість атакувати суперника. Чинили тиск, але не вистачало завершення, не було багато гольових моментів. В результаті ми не змогли забити такий важливий гол. Треба відзначити, що всі наші хлопці старалися, грали на максимумі своїх можливостей, але, як я вже кілька разів говорив, не вистачає майстерності.

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Потрібно посилення, тому будемо працювати в цьому напрямку. В кінці гри змінили тактичну схему. На полі з'явився ще один молодий нападник, але, на жаль, не встигли забити. У нас буде посилення команди, ми вже працюємо над цим. Також можу зазначити, що взимку команду може покинути 6-8 футболістів", – передає слова Червенкова прес-служба "моряків".