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Чорноморець – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

20:29 54 Читать на русском
Чорноморець – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Чорноморець – Ворскла – 0:1 – відео голів та огляд матчу

 Ворскла мінімально здолала Чорноморець в Одесі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Україна. Прем'єр-ліга, 18-й тур

Чорноморець – Ворскла – 0:1

Гол: Чижов, 4

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Підопічні Василя Сачка одразу пішли вперед, і після швидкого розіграшу кутового Чижов відкрив рахунок у протистоянні. Після цього Ворскла продовжила наступ та мала декілька чудових нагод, проте ударам полтавців бракувало сили та влучності.

На зимову перерву Ворскла йде із 27 очками в активі та 5-м місцем у таблиці, Чорноморець із 12 очками залишився на передостанньому місці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна18 тур

Чорноморець - Ворскла: Субота 08 грудня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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Ворскла Ворскла Чорноморець - Ворскла Відеоновини Чорноморець Чорноморець
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