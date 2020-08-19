Сачко офіційно став головним тренером Волині

Василь Сачко став головним тренером Волині, тренерський штаб 45-річного фахівця буде оголошений протягом кількох днів, йдеться у повідомленні на офіційному сайті луцького клубу.

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Зазначимо, що раніше команду покинув Андрій Тлумак, який не зміг вивести Волинь в УПЛ – за результатами минулого сезону лучани посіли 5-те місце в турнірній таблиці Першої ліги, хоч і до останнього матчу боролися за топ-3.

Нагадаємо, раніше Василь Сачко очолював Ворсклу – з літа 2013 по 2019 роки та тричі виводив полтавців у єврокубки. Протягом минулого року фахівець не займався тренерською діяльністю.

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