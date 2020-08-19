toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
БАРСЕЛОНА ЛІОН - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Сачко офіційно став головним тренером Волині

19:37 - Читать на русском
Сачко офіційно став головним тренером Волині
Василь Сачко / фото: Ворскла

Луцька Волинь здійснить чергову спробу повернутися в УПЛ під керівництвом нового наставника.

Василь Сачко став головним тренером Волині, тренерський штаб 45-річного фахівця буде оголошений протягом кількох днів, йдеться у повідомленні на офіційному сайті луцького клубу.

Оболонь-Бровар оголосила ім'я нового тренера

Зазначимо, що раніше команду покинув Андрій Тлумак, який не зміг вивести Волинь в УПЛ – за результатами минулого сезону лучани посіли 5-те місце в турнірній таблиці Першої ліги, хоч і до останнього матчу боролися за топ-3.

Нагадаємо, раніше Василь Сачко очолював Ворсклу – з літа 2013 по 2019 роки та тричі виводив полтавців у єврокубки. Протягом минулого року фахівець не займався тренерською діяльністю.

Баварія – Реал у 2007-му: найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів, два вилучення і розплата за Динамо

blog_ava
Бартомеу назвав гравців, які точно залишаться у Барселоні – кілька лідерів поза списком
00:20
6877
Теги
Головне Волинь Волинь Перша ліга Василь Василь Сачко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кравець за крок від повернення в Динамо
    Україна — 15:306756 Кравець за крок від повернення в Динамо
1
год
:
43
хв
Ліон
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?