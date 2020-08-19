Сачко официально стал главным тренером Волыни

Василий Сачко стал главным тренером Волыни, тренерский штаб 45-летнего специалиста будет объявлен в течение нескольких дней, говорится в сообщении на официальном сайте луцкого клуба.
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Отметим, что ранее команду покинул Андрей Тлумак, который не смог вывести Волынь в УПЛ – по результатам прошлого сезона лучане заняли 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, хотя и до последнего матча боролись за топ-3.
Напомним, ранее Василий Сачко возглавлял Ворсклу – с лета 2013 по 2019 годы и трижды выводил полтавчан в еврокубки. В течение прошлого года специалист не занимался тренерской деятельностью.
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