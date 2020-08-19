toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ЛІОН - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Оболонь-Бровар офіційно призначила головного тренера

12:25 - Читать на русском
Оболонь-Бровар офіційно призначила головного тренера
Валерій Іващенко (праворуч) / ФК Оболонь-Бровар

У київському клубі нарешті остаточно визначились, хто очолить команду у новому сезоні.

Валерій Іващенко став повноцінним головним тренером Оболонь-Бровара, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Оболонь-Бровар підтримав свого екс-форварда Кузіна – в нього рідкісна форма раку

39-річний фахівець працював виконувачем обов'язків головного тренера з 8 липня, коли попередній наставник команди Олег Мазуренко пішов у відпустку до завершення сезону-2019/20. Контракт з коучем підписаний терміном на один рік.

До слова, Іващенко виступав за Оболонь-Бровар у статусі гравця, а після завершення кар'єри у 2014 році розпочав тут свій тренерський шлях. Він вже мав досвід тимчасової роботи головним тренером "пивоварів" у 2017-му.

Нагадаємо, у минулому сезоні київська команда фінішувала у Першій лізі шостою.

Інтер – Шахтар: нейтралізована Бразилія, жах Хочолави, два обличчя Матвієнка – оцінки "гірникам" за кошмарний виліт з ЛЄ

blog_ava
Бартомеу назвав гравців, які точно залишаться у Барселоні – кілька лідерів поза списком
00:20
4616
Теги
Валерій Валерій Іващенко Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга Олег Олег Мазуренко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
20
хв
Ференцварош
21:00
Юргорден
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?