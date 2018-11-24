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Сачко: Нефарт – це дурниці, просто потрібно було забивати Маріуполю

17:11 62 Читать на русском
Сачко: Нефарт – це дурниці, просто потрібно було забивати Маріуполю
Василь Сачко / Фото ФК Ворскла

Наставник полтавської Ворскли Василь Сачко поділився враженнями від матчу 16-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Незважаючи на важку якість поля, сьогодні вийшов цікавий і динамічний футбол двох приблизно однакових команд. Перший тайм нам давався, це був тайм нереалізованих моментів. У другому таймі пропустили гол, Маріуполь закрився. Шкода, що програли. Не можу дорікнути хлопцям в браку самовіддачі, але у виконавській майстерності потрібно додавати.

Маріуполь мінімально здолав Ворсклу й повернувся в першу "шістку"

Рахунок такий, яким він є. Ми налаштовувалися на перемогу, але поразка не виб'є нас з колії. Чемпіонат цікавий, все ще попереду.

Фарт-нефарт? Це все дурниці. Моменти є, просто потрібно забивати", – сказав Сачко в ефірі каналу Футбол 2.

Після 16-ти турів Ворскла знаходиться на 4-й сходинці УПЛ, маючи в активі 24 очки.

Україна16 тур

Маріуполь - Ворскла: Субота 24 листопада 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 0
Ворскла
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Ворскла Ворскла Маріуполь - Ворскла
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