Сачко: Нефарт – это ерунда, просто нужно было забивать Мариуполю

Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями от матча 16-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Несмотря на тяжелое качество поля, сегодня получился интересный и динамичный футбол двух примерно одинаковых команд. Первый тайм нам давался, это был тайм нереализованных моментов. Во втором тайме пропустили гол, Мариуполь закрылся. Жаль, что проиграли. Не могу упрекнуть ребят в браке самоотдачи , но в исполнительском мастерстве нужно добавлять.

Мариуполь минимально одолел Ворсклу и вернулся в первую "шестерку"

Счет такой, какой он есть. Мы настраивались на победу, но поражение не выбьет нас из колеи. Чемпионат интересный, все еще впереди.

Фарт-нефарт? Это все глупости. Моменты есть, просто нужно забивать", – сказал Сачко в эфире канала Футбол 2.

После 16-ти туров Ворскла находится на 4-м месте УПЛ, имея в активе 24 очка.