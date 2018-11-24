Маріуполь мінімально здолав Ворсклу й повернувся в першу "шістку"

Маріуполь на власному полі переміг полтавську Ворсклу в поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Україна, УПЛ, 16-й тур

Маріуполь – Ворскла – 1:0

Гол: Зубков, 57

На берегах Азову зустрічалися два претенденти на потрапляння до верхньої "шістки" ліги. Маріуполь і Ворскла обережно розпочали матч, намацуючи в стартові хвилини проблемні місця одне одного. У цей відрізок поєдинку привабливіше в атаці виглядали полтавці. Свої моменти мали Коломоєць і Сапай, але Гальчук двічі грамотно діяв на лінії.

Маріуполь натомість намагався знайти власні шанси в контратаках. Періодично ініціативу на себе брав Борячук, окрилений дебютом за національну збірну, а також молоді Зубков і Вакула на флангах. Попри перевагу Ворскли, нульова нічия за підсумками першого тайму виглядала логічним результатом.

Активніше другу половину гри розпочали приазовці. Борячук на 53-й хвилині класно пробив з-за меж штрафного майданчика, але Шуст ефектно зумів парирувати м'яч. Однак, через 4 хвилини й він виявився безсилим проти сольного виступу Зубкова. Олександр на правому фланзі отримав передачу з глибини поля, накрутив двох оборонців на лінії штрафного майданчика, а потім чудово пробив у дальній нижній кут воріт – 1:0!

Підопічні Сачка спробували переламати хід поєдинку через більший контроль м'яча. Проте, особливих вигод Ворсклі це не принесло. Фактично полтавці не створили реальних нагод, щоб вирівняти рахунок на табло. Більше того, контратаки Маріуполя виглядали більш осмисленими й лише технічний брак команди Бабича зберіг інтригу до фінального свистка. Небезпека біля воріт господарів виникла хіба на 86-й хвилині, коли Сергійчук увірвався до штрафного, але його сильний удар тільки "облизав" стійку.

Заслужена перемога приазовців дозволила їм піднятися на шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла залишається четвертою, але вже завтра полтавців може потіснити луганська Зоря.