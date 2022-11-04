"Коли настане світло в кінці тунелю? Після паузи на ЧС-2022. Команда піде у відпустку, відпочине і кияни будуть виглядати по-іншому, хто б не очолював Динамо – Луческу чи хтось інший. Тільки він винний: не варто було давати такі навантаження. Він "посадив" футболістів. Після відпустки вони будуть іншими, свіжими. А зараз вони постійно запізнюються, роблять багато порушень і помилок.

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Для чого в середині поля стільки підкатів? Що за відбори такі? Зараз команда виглядає зовсім іншою. Ніби й не футбольні люди. Вони втомлені фізично і психологічно. Це звичайний стан, якщо перенавантажити команду. В цьому винний тренерський штаб на чолі із Луческу.

Він хотів потрапити в Лігу чемпіонів, а там – будь що буде. Але не вийшло. В першій грі киян в Лізі чемпіонів з Фенербахче вони виглядали зовсім по-іншому, але далі все пішло на спад. Таке я вже бачив і проходив. Тому, після відпустки, коли підготовка розпочнеться по-новому, буде інше Динамо", – поділився Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

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