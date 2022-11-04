"Когда настанет свет в конце тоннеля? После паузы на ЧМ-2022. Команда уйдет в отпуск, отдохнет и киевляне будут выглядеть по-другому, кто бы ни возглавлял Динамо – Луческу или кто-то другой. Только он виноват: не стоило давать такие нагрузки. Он "посадил" футболистов. После отпуска они будут другими, свежими. А сейчас они постоянно опаздывают, совершают много нарушений и ошибок.

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Зачем в середине поля столько подкатов? Что за отборы такие? Сейчас команда выглядит совсем другой. Будто бы и не футбольные люди. Они устали физически и психологически. Это обычное состояние, если перегрузить команду. В этом виноват тренерский штаб во главе с Луческу.

Он хотел попасть в Лигу чемпионов, а там – что угодно будет. Но не вышло. В первой игре киевлян в Лиге чемпионов с Фенербахче они выглядели совсем по-другому, но дальше все пошло на спад. Такое я видел и проходил. Поэтому после отпуска, когда подготовка начнется по-новому, будет другое Динамо", – поделился Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

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