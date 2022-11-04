Динамо поступилось і в своєму останньому матчі в Лізі Європи 2022/23 – цього разу Фенербахче. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Фенербахче на "Футбол 24".

Динамо пропустило курйозний гол на 22 хвилині. Після навісу з флангу форвард Фенербахче Еннер Валенсія зіштовхнувся з Бущаном, а Гюлер спокійно перекинув м'яч у порожні ворота. Перед перервою рахунок став 0:2 – Арао замкнув головою навіс з кутового. Динамо фактично не створило моментів, а більшу частину другої половини грало в меншості – Забарний отримав другу жовту.

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Таким чином, Фенербахче з 14 очками став лідером групи B, а Динамо безславно завершило виступи в єврокубках у цьому сезоні, набравши аж 1 пункт за 6 турів.