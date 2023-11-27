"Кого бачу наступним тренером Зорі? Раніше я всім радив Максимова. Юра у мене грав у Динамо, у нього є характер, він розуміє футбол та дисциплінований. У СК Дніпро-1 Максимов показує хороший рівень та результат. Думаю, Зорі варто звернути увагу на Діму Михайленка. Я його теж дуже добре знаю і можу сказати, що він розуміє та відчуває гру. Михайленко непогано працював у СК Дніпро-1 та знає наш чемпіонат.

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Раніше півзахисники СК Дніпро-1 після втрати м'яча зупинялися, а при Максимові біжать назад, грають у відборах, підкатах. Зовсім інша команда! Очі радіють. Ось що означає тренер! Михайленко такий самий, як Максимов, він розумник у футболі", – поділився Сабо в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Михайленко очолював СК Дніпро-1 з 2017 по 2020 роки, після чого вирушив на Кіпр, де працював у Пафосі. Наразі фахівець є головним тренером Акрітаса.

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