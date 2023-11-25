Матч Ліги конференцій Маккабі ТА – Зоря розпочався о 17:30 за київським часом. Багатостраждальний поєдинок, відкладений через криваве жовтневе вторгнення терористів ХАМАСу на територію Ізраїлю, зіграли у Сербії, на невеличкому стадіоні TSC Arena міста Бачка-Топола. Український клуб не мав права на помилку – ще одна поразка прямому конкуренту позбавляла фактично всіх шансів на євровесну.

З перших хвилин кризова Зоря трималася достатньо впевнено. Навіть першою подала кутовий. Періодичні виходи в атаку, згуртована гра в обороні. Це додавало певного оптимізму. Номінальні господарі також не поспішали бігти стрімголов вперед. Ініціативою вони заволоділи орієнтовно з 15 хвилини, коли першого удару в матчі завдав легендарний нападник Еран Захаві – щоправда, м’яч звалився з ноги.

Через 5 хвилин уже Бітон приклався – Турбаєвський спіймав без проблем. Ще була спроба Перетца. Маккабі діяв не надто винахідливо – при першій нагоді завантажував м’яч із флангів у штрафний майданчик. Зоря вибігла у контру на 32-ій хвилині. Мічін затягнув з ударом, довзоливши суперникам себе обмежити у маневрі – м’яч полетів прямо в руки Москері. Ще був непоганий вихід на 44-ій хвилині, який завершував Антюх. Добре змістився з правого флангу, але пробив надто слабко.

Між обома моментами Зорі помістився гол Маккабі. Щоправда, Каніховскі потрапив у міліметровий офсайд, а VAR підтвердив справедливість рішення швейцарського рефері Фандріха. З нулями до перерви не погодився лише Захаві. На 45+2 хвилині Еран підхопив м’яч перед штрафним майданчиком Зорі і красивим ударом ідеально влучив у шпаринку між поперечкою та рукавицями Турбаєвського – 1:0.

Пропущений м’яч настільки прибив українців, що вони так і не оговталися в роздягальні. А вийшовши на другий тайм, самі собі привезли вдруге. Чурко неоковирно прийняв, м’яч відскочив до Перетца, який легко прокинув повз Турбаєвського у порожні ворота – 2:0.

Юрій Коваль спробував перевернути гру, випустивши Мишньова та Горбача, але Маккабі одразу довів рахунок до розгромного. Оборона Зорі розвалилася повністю після багатоходівки суперників, яку знову завершив Перетц. Два матчі – чотири голи Дора у наші ворота. Безжальнішого злого генія годі придумати.

Наситившись стражданнями українців, гравці Маккабі благородно віддали трохи ініціативи. На 68-ій хвилині чудово в дотик пробивав Мічін – Москера вийняв м’яч кінчиками пальців із дев’ятки. А ось через три хвилини кіпер господарів грубо помилився, Горбач залюбки скористався подарунком, знайшовши пасом Герреро – той чітко покотив у кутик. До слова, забивала Зоря під тривалий і гучний передзвін якогось із храмів Бачки-Тополи. Через кілька хвилин Герреро міг оформити дубль, але схибив із центра штрафного майданчика. А от свіжий Горбач зі схожої позиції не промахнувся на 88-ій – 3:2 і Коваль з надією дивиться на секундомір. Несподівано зажевріла надія! Але – запізно.

Після чотирьох турів у Гента – 10 очок, Маккабі набирає 9. Зоря залишається з 4-ма. Шанси на євровесну – суто математичні.

Замість моралі. Відчуття від побаченого не такі вже й кепські. Українська команда знову була кращою від титулованого опонента за кількістю ударів по воротах та влучаннях у площину. Щоправда, з гостротою моментів і, власне, їхньою реалізацією справи гірші. Та все ж Зоря не виглядала безпорадною. І це при тому, що перебуває зараз у статусі передостаннього клубу УПЛ, який, до того ж, має вже третього наставника від початку сезону. При всій повазі, 65-річний Юрій Коваль попрощався із регулярною тренерською практикою ще 14 років тому, а його золота епоха залишилась у 90-2000-х. Зрозуміло, що спортдир тут лише тимчасово, до зими. А під зимові збори, найімовірніше, прийде четвертий за рахунком коуч.

І все ж ця команда ледь не відіграла три м’ячі проти беззаперечного лідера чемпіонату Ізраїлю, у складі якого виступають кілька зірок тамтешньої національної збірної на чолі із Захаві. Можна закинути, мовляв, від жовтня ізраїльський чемпіонат на вимушеній паузі, тож Маккабі не в тонусі, відчуває дефіцит ігрової практики. Але й Зоря після першого побачення з командою Роббі Кіна провела лише один матч (поразка від ЛНЗ). Далі була пауза на відбірковий цикл Євро-2024.

Вже через п’ять днів Зорю очікує виїзд до Гента, де, якщо не трапиться шаленого дива, команда оформить свій виліт із єврокубків де-юре. При цьому не варто опускати руки. Якщо "мужики" зачепляться за якесь очечко у Бельгії, а в останньому турі здолають Брейдаблік – їхній виступ у цьогорічній єврокампанії (зважаючи на поточні проблеми) можна буде назвати вдалим. Та й внесок у таблицю коефіцієнтів УЄФА – ніколи не зайвий.

Без Динамо – не те кіно: Геллер прорахувався, хоча причин падіння Зорі значно більше