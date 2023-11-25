Зоря програла і в другому поєдинку з Маккабі на груповому етапі Ліги конференцій. Відео голів та огляд зустрічі Маккабі Т-А – Зоря дивіться на "Футбол 24".

Маккабі активніше розпочав гру, але легально забити вдалось лише у компенсований час до першого тайму – Захаві шикарним ударом від поперечки вразив ворота Зорі. Перед цим арбітр скасував гол Каніховскі через офсайд.

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У другому таймі справи Зорі стали зовсім кепськими. Перетц майже одразу подвоїв перевагу, а на 60-й він оформив дубль. Герреро відіграв один м'яч, а під кінець зустрічі Горбач скоротив відставання до мінімального, але цього не вистачило хоча б для нічиєї.