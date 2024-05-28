Заради контракту Конте погодився зменшити вимоги щодо зарплати. Від початкових 8-ми мільйонів євро на рік сторони дійшли до 6,5 млн, повідомляє Corriere Della Sera.

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Джерело зазначає, що вагому роль у переговорах відіграють трансферні плани. Конте розуміє, що Віктор Осімхен не залишиться в команді, тому вимагає гідну заміну, щоб була можливість повернути команду в Лігу чемпіонів.

На думку Конте, ідеальною заміню Осімхену міг би стати Ромелу Лукаку, чий контракт досі належить Челсі. Останніми роками бельгієць зіпсував собі репутацію постійними скандалами зі своїми трансферами. Ромелу то просив Інтер його продати, то зізнавався у любові й просився назад, а за спиною вів переговори з Юве. Однак у цій ситуації важливо інше – свій найкращий футбол Лукаку демонстрував саме під керівництвом Конте.

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