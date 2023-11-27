"Кого вижу следующим тренером Зари? Раньше я всем советовал Максимова. Юра у меня играл в Динамо, у него есть характер, он понимает футбол и дисциплинирован. В СК Днепр-1 Максимов показывает хороший уровень и результат. Думаю, Заре стоит обратить внимание на Диму Михайленко. Я его тоже очень хорошо знаю и могу сказать, что он понимает и чувствует игру. Михайленко неплохо работал в СК Днепр-1 и знает наш чемпионат.

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Раньше полузащитники СК Днепр-1 после потери мяча останавливались, а при Максиме бегут назад, играют в отборах, подкатах. Совсем другая команда! Глаза радуются. Вот что значит тренер! Михайленко такой же, как Максимов, он умник в футболе", – поделился Сабо в интервью Українському футболу.

Напомним, Михайленко возглавлял СК Днепр-1 с 2017 по 2020 годы, после чего отправился на Кипр, где работал в Пафосе. Сейчас специалист является главным тренером Акритаса.

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