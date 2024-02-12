"Мудрика купили в Челсі, бо в Шахтарі йому відкривали "вікна" і "коридори" – на швидкості Михайло втікав, забивав.

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В Англії не дають таке зробити – Мудрика на полі немає. Михайла не навчили працювати із м'ячем – він має бути як магніт, біля ніг. Мудрик же хоче прокинути вперед і втекти, а там – підстраховують", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 асисти. Покращити свою статистику українець зможе вже сьогодні, 12 лютого – "сині" в рамках 24-го туру АПЛ зіграють на виїзді з Крістал Пелас.

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