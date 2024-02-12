"Мудрика купили в Челси, потому что в Шахтере ему открывали "окна" и "коридоры" – на скорости Михаил убегал, забивал.

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В Англии не дают такое сделать – Мудрика на поле нет. Михаила не научили работать с мячом – он должен быть как магнит, у ног. Мудрик же хочет пробросить вперед и убежать, а там - подстраховывают", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Улучшить свою статистику украинец сможет уже сегодня, 12 февраля – "синие" в рамках 24-го тура АПЛ сыграют на выезде с Кристал Пэлас.

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