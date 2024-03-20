"Ребров викликав найкращих на даний момент. У нас що, ще хтось є? Яка різниця кого він викликав, якщо грати все одно буде Довбик. Думаю, Ребров буде дивитися на фізичний стан, до того ж Довбик забив більше за всіх із наших нападників. У другому таймі йому на заміну вийде Сікан або Ванат.

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Чому не Яремчук? Тому що Роман занадто "багато" забив за Валенсію, про Брюгге я взагалі промовчу. Його гол Реалу? Ну і що тепер, життя вдалося? Він забив лише чотири голи за 23 матчі. Я думаю, він зараз взагалі не потрібен збірній, тому що повністю не готовий. Він у Валенсії то хворіє, то грає, то не грає, то не готовий, то ще щось. Яремчук у цьому плані схожий на Мудрика. Таке відчуття, що у Валенсії трактористи працюють, раз підписали Яремчука після його провалу в Брюгге. У Бенфіці він теж нічого не показав, але в Португалії грати важче, тому можна зробити знижку.

Ванат? Не кажіть мені "найкращий бомбардир чемпіонату України". У нас уже був один такий – Кулач – який виявився нікому не потрібен. Ванат поки що такий самий. Як ви думаєте, у "найкращого бомбардира УПЛ" Ваната зараз багато пропозицій? Я думаю, ні. Він себе серйозно проявив у єврокубках? Теж ні. Ванату до форварда ще далеко, судячи з того, які рішення він ухвалює. Він постійно втикається в захисників, отримує незрозумілі жовті й червоні, воротарів ламає.

Сікан? Такий самий, як і Ванат, тільки повільніший. Вони обидва слабкі.

Довбик не забиває за Жирону вже вісім матчів поспіль? У нас люблять ліпити зірок із футболістів, які ще не відбулися. Потрібна стабільність, а не забити 20 голів за десять матчів, а потім вісім турів сидіти без результативних дій. Якби я не забивав вісім матчів поспіль, то Сабо збожеволів би, а Григорій Михайлович Суркіс вивіз би мене в ліс.

Довбик – перспективний нападник, але з ним треба дуже багато працювати. Артем ще нічого не виграв і нічого не зробив, щоб вважати його топ-форвардом. Забивати треба протягом двох-трьох років, а не так – вистрілив і пропав. Він молодець, що багато забивав у СК Дніпро-1, але дуже багато голів було з пенальті, та ще й спірних. Цей момент змазує його бомбардирство", – сказав Леоненко у коментарі Українському футболу.

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