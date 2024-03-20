"Ребров вызвал лучших на данный момент. У нас что, еще кто-то есть? Какая разница кого он вызвал, если играть все равно будет Довбик. Думаю, Ребров будет смотреть на физическое состояние, к тому же Довбик забил больше всех из наших нападающих. Во втором тайме ему на замену выйдет Сикан или Ванат.

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Почему не Яремчук? Потому что Роман слишком "много" забил за Валенсию, о Брюгге я вообще промолчу. Его гол Реалу? Ну и что теперь, жизнь удалась? Он забил всего четыре гола за 23 матча. Я думаю, он сейчас вообще не нужен сборной, потому что полностью не готов. Он в Валенсии то болеет, то играет, то не играет, то не готов, то еще что-то. Яремчук в этом плане похож на Мудрика. Такое ощущение, что в Валенсии трактористы работают, раз подписали Яремчука после его провала в Брюгге. В Бенфике он тоже ничего не показал, но в Португалии играть тяжелее, поэтому можно сделать скидку.

Ванат? Не говорите мне "лучший бомбардир чемпионата Украины". У нас уже был один такой – Кулач – который оказался никому не нужен. Ванат пока что такой же. Как вы думаете, у "лучшего бомбардира УПЛ" Ваната сейчас много предложений? Я думаю, нет. Он себя серьезно проявил в еврокубках? Тоже нет. Ванату до форварда еще далеко, судя по тому, какие решения он принимает. Он постоянно втыкается в защитников, получает непонятные желтые и красные, вратарей ломает.

Сикан? Такой же, как и Ванат, только медленнее. Они оба слабые.

Довбик не забивает за Жирону уже восемь матчей подряд? У нас любят лепить звезд из футболистов, которые еще не состоялись. Нужна стабильность, а не забить 20 голов за десять матчей, а потом восемь туров сидеть без результативных действий. Если бы я не забивал восемь матчей подряд, то Сабо сошел бы с ума, а Григорий Михайлович Суркис вывез бы меня в лес.

Довбик – перспективный нападающий, но с ним надо очень много работать. Артем еще ничего не выиграл и ничего не сделал, чтобы считать его топ-форвардом. Забивать надо в течение двух-трех лет, а не так – выстрелил и пропал. Он молодец, что много забивал в СК Днепр-1, но очень много голов было с пенальти, да еще и спорных. Этот момент смазывает его бомбардирство", – сказал Леоненко в комментарии Українському футболу.

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