"Мудрик на позиції "десятки" в Челсі? Якщо він має зараз більше ігрового часу та забиває, то, напевно, він більш корисний у цій позиції. На позиції лівого вінгера дуже велика конкуренція. Сподіваюся, Мудрик приїжджає до збірної у дуже гарному настрої.

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Чотири нападники у збірній України? Вважаю, що у нас у складі є гравці, які можуть закрити декілька позицій. Є 4 нападники, але вони можуть грати на різних позиціях. Чи можемо когось з них очікувати на фланзі? Все залежить від гри. Тренер повинен у кожен момент матчу ухвалювати якісь рішення. Важливо, щоб у тебе були гравці, які можуть змінити гру", – поділився Ребров у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Зауважимо, що в останніх кількох матчах за Челсі Мудрик з'являвся не на лівому фланзі, а на позиції під нападником. Це допомогло Михайлу забити гол у ворота Ньюкасла, який виявився переможним. Слід додати, що в розташування збірної України викликали Артема Довбика, Романа Яремчука, Данила Сікана та Владислава Ваната.

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