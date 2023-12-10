"Думаю, очень много чиновников в европейских организациях получают большие деньги от России. Что говорить, если в Украине много предателей, продавшихся за российские деньги. Я имею в виду людей, которые фотографируют россиянам наши позиции и объекты инфраструктуры.

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Я часто гуляю по Киеву и вижу многих людей, фотографирующих объекты. Однажды я даже не выдержал и сказал одним: "А вы не боитесь, что вас сейчас возьмут за жопу и куда-то увезут?! Зачем вы фотографируете?!". Минобороны ясно всех предупредило: "Не фотографировать!". Они мне ничего не ответили, спрятали фотоаппарат и ушли.

Вчера на Крещатике тоже видел одного, стоял с триногой, камерой и снимал в сторону универмага. Я подошел к нему, говорю: "Вы что делаете? Покажите мне разрешение на съемку. Может, вы для России снимаете?". Он испугался, начал что-то бормотать: "Вы что, я такого никогда не сделаю". Я уже немного "тронулся" на этом.

Ну а что делать, если пишут, что корректировщиков ловят каждый день в разных городах Украины: Киеве, Херсоне, Одессе, Полтаве, Чернигове. Предатели повсюду! Значит, они получают от России хорошие деньги", – резюмировал Сабо в комментарии Спорт-Екпресу.

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