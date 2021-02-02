"Шкода, що Віктор пішов із Шахтаря. Не так багато у "гірників" своїх вихованців, які грають на хорошому рівні. Для них це втрата. Щоправда, на мій погляд, Луїш Каштру йому став менше довіряти, можливо, знав вже, що Віктор йде. Не будемо забувати, що в середній лінії у Шахтаря 6-7 бразильців, їм теж треба грати.

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Подивимося, чи буде грати Коваленко в Аталанті. Якщо так, то може стати хорошим футболістом, якщо буде сидіти на лавці запасних, це погано. Для збірної України це теж буде втратою. Вітя – хороший футболіст, з головою, тому повинен грати.

Не знаю, чому так вийшло, що Шахтар отримає всього 700 тисяч євро відступних за Віктора. Аталанта, виходить, не хотіла чекати до літа, знала, що можуть його втратити. Тому зараз забрали його майже за безцінь", – цитує Сабо Meta-ratings.

Зауважимо, контракт Коваленка з Аталантою розрахований до 2025 року. У поточному сезоні Коваленко провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Хавбек є вихованцем "гірників", а за першу команду дебютував у 2015 році.

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