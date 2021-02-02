"Жаль, что Виктор ушел из Шахтера. Не так много у "горняков" своих воспитанников, которые играют на хорошем уровне. Для них это потеря. Правда, на мой взгляд, Луиш Каштру ему стал меньше доверять, возможно, знал уже, что Виктор идет. Не будем забывать, что в средней линии у Шахтера 6-7 бразильцев, им тоже надо играть.

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Посмотрим, будет ли играть Коваленко в Аталанте. Если да, то может стать хорошим футболистом, если будет сидеть на скамейке запасных, это плохо. Для сборной Украины это тоже будет потерей. Витя – хороший футболист, с головой, поэтому должен играть.

Не знаю, почему так получилось, что Шахтер получит всего 700 тысяч евро отступных за Виктора. Аталанта, значит, не хотела ждать до лета, знала, что могут его потерять. Поэтому сейчас забрали его почти даром", – цитирует Сабо Meta-ratings.

Заметим, контракт Коваленко с Аталантой рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Коваленко провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Хавбек является воспитанником "горняков", а за первую команду дебютировал в 2015 году.

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