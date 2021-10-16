"Я очікував того, що рахунок буде великим. Так і сталося. Зоря – це команда, яка не вміє захищатися. Тренерський штаб Зорі, схоже, не зрозумів, проти кого вони грають – проти сильних, швидкісних, технічних бразильців, які з м'ячем навіть сплять.

Скрипник: Нічого не став би перегравати у матчі з Шахтарем

Як можна відкривати їм такі зони по 40-50 метрів, в які можна бігти? Тому таке і трапилося. Забито шість голів, два не зараховані, могли забити ще три. Для глядача це була чудова гра: команди весь час з м'ячем, атака хороша. Скрипнику потрібно добре подумати, проти кого він грає", – сказав Сабо у програмі "УПЛ Оnline".

Нагадаємо, у стартовому матчі 11-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський розгромив Зорю з рахунком 6:1 і піднявся на першу сходинку турнірної таблиці.

Шахтар знищив Зорю, забивши 6 голів – "гірники" якісно готуються до Реала, а проект Скрипника більше не може конкурувати