"У нас було два тижні чи 10 днів паузи. Ми готувалися досконально, хотіли грати агресивно, що нам, іноді, вдавалось, і накривати у високій зоні. Ми розуміли, як Шахтар виходить, але індивідуальний клас футболістів суперника зробив велику різницю.

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Я нічого не став би перегравати. Тут справа випадку. Перший гол: якби влучив правильно – вибив би м'яч, але черкнув – і вихід один на один. Всі ці нюанси сьогодні зіграли проти нас. У нас був хороший момент за рахунку 1:0, коли ми накрили у чужому штрафному, Шахаб пробивав, але не влучив. За такі моменти з такими суперниками чіпляєшся – і потім трохи впевненіше себе почуваєш.

Ми не програвали Шахтарю чотири останні матчі в УПЛ. Але цього разу вітаємо Шахтар з перемогою і бажаємо удачі у вівторок. А ми готуємося далі", – цитує Скрипника офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у стартовому матчі 11-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський розгромив Зорю з рахунком 6:1 і піднявся на першу сходинку турнірної таблиці. Луганці з 20-ма балами йдуть четвертими.

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