"Я ожидал, что счет будет большим. Так и произошло. Заря – это команда, которая не умеет защищаться. Тренерский штаб Зари, похоже, не понял, против кого они играют – против сильных, скоростных, техничных бразильцев, которые с мячом даже спят.

Скрипник: Ничего не стал бы переигрывать в матче с Шахтером

Как можно открывать им такие зоны по 40-50 метров, в которые можно бежать? Поэтому такое и случилось. Забито шесть голов, два не засчитаны, могли забить еще три. Для зрителя это была великолепная игра: команды все время с мячом, атака хорошая. Скрипнику нужно хорошо подумать, против кого он играет", – сказал Сабо в программе "УПЛ Оnline".

Напомним, в стартовом матче 11-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский разгромил Зарю со счетом 6:1 и поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

Шахтер уничтожил Зарю, забив 6 голов – "горняки" умно готовятся к Реалу, а проект Скрипника уже не может конкурировать