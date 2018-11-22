Сабо пояснив, хто повинен бути основним голкіпером збірної України

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився враженнями від товариського матчу національної команди зі збірною Туреччини.

"Мені гра дуже сподобалася. Можна сказати, що експеримент Андрія Шевченка вдався. Була боротьба і цікавий футбол від обох команд. Особливо можна виокремити перший тайм. Хоча початок гри був невпевненим, далі наша збірна почала вести гру, атакувати. Суперник часто губився на полі.

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Пятов – незамінний №1. Він був і залишається першим номером у нашій збірній. Звичайно, шкода Бойка. Як тільки матч без турнірного значення, так він пустить якусь "пінку".

Денису зараз дуже важко. Думаю, він просто "вбитий" цими невдалими діями, які значно зіпсували його реноме. Нам лише залишається чекати, буде рости Лунін. Інших варіантів поки що не видно", – цитує Сабо 1927.kiev.

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