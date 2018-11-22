Сабо: Багато талантів збірної України гуляли і спивалися, сьогоднішні новачки – молодці

Футбольний експерт Йожеф Сабо оцінив гру новачків збірної України під час останніх матчів.

"Всі дебютанти молодці. Добре зіграли. Головне, щоб вони і надалі були справжніми професіоналами по відношенню до своєї кар'єри. Від цього залежить і майбутнє нашої збірної.

Сабо: Хачеріді треба повертати в збірну України

На моїй пам'яті, багато футболістів загубилися через недбале ставлення до футболу. Вони отримували хороші гроші за контрактами, але грати і тренуватися не хотіли. Гуляли, спивалися і так далі. Сподіваюся, цього покоління такі речі не стосуються, і вони будуть справжніми професіоналами. Я їм щиро бажаю тільки рости і додавати в кожній грі.

Вже сьогодні ми бачимо, що у збірної України є майбутнє. Дебютували два десятка новачків при Андрію Шевченку. Багато з них будуть лідерами нашої збірної. Той же Швед виросте першокласним півзахисником. Це лише питання часу", – цитує Сабо 1927.kiev.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Ліги націй збірна України піднялась у дивізіон А.

"Граємо казна-де – такі спаринги нікому не потрібні". Україна – Туреччина, або Чому Луческу ще зарано на пенсію