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Сабо объяснил, кто должен быть основным голкипером сборной Украины

08:49 264 Читати українською
Сабо объяснил, кто должен быть основным голкипером сборной Украины
Андрей Пятов / фото: ФФУ

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды со сборной Турции.

"Мне игра очень понравилась. Можно сказать, что эксперимент Андрея Шевченко удался. Была борьба и интересный футбол от обеих команд. Особенно можно выделить первый тайм. Хотя начало игры было неуверенным, дальше наша сборная начала вести игру, атаковать. Соперник часто терялся на поле .

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Пятов – незаменимый №1. Он был и остается первым номером в нашей сборной. Конечно, жаль Бойко. Как только матч без турнирного значения, так он пустит какую-то "пенку".

Денису сейчас очень трудно. Думаю, он просто "убит" этими неудачными действиями, которые значительно испортили его реноме. Нам лишь остается ждать, будет расти Лунин. Других вариантов пока не видно", – цитирует Сабо 1927.kiev.

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Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
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