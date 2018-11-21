Підсумки Ліги націй: невдачі фаворитів та призерів ЧС-2018, несподіванки і сенсації або Чи виправдав турнір сподівання

Завершився груповий етап дебютного розіграшу Ліги націй. "Футбол 24" підсумовує головні події без перебільшення революційного турніру.

Збірна України успішно провела першу в історії Лігу націй. Підопічні Андрія Шевченка за тур до фінішу забезпечили собі перше місце у групі B1 та підвищення у класі. "Синьо-жовті" не лише отримали право зіграти наступний розіграш Ліги націй в елітному дивізіоні А, а й отримали запасний варіант виходу на Євро-2020 на випадок невдачі у відбірковому турнірі.

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Втім, не Україною єдиною. "Футбол 24" підсумовує груповий етап Ліги націй в цілому. Дебютний розіграш турніру не обійшовся без несподіванок та відкриттів.

1. Турнірні підсумки

Португалія, Англія, Швейцарія та Нідерланди стали переможцями груп дивізіону А та у червні 2019 року визначать першого в історії тріумфатора Ліги націй. Півфінальні матчі та власне фінал відбудуться 5-9 червня 2019 року. Хорватія, Німеччина, Ісландія та Польща понизились у класі та наступну Лігу націй гратимуть в дивізіоні B.

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Боснія і Герцеговина, Україна, Данія та Швеція стали тріумфаторами груп в дивізіоні B та гратимуть в елітному дивізіоні Ліги націй. Словаччина, Туреччина, Ірландія та Північна Ірландія опустились у нижчу лігу.

Шотландія, Фінляндія, Норвегія та Сербія вибороли путівку з Ліги C в Лігу B. Кіпр, Естонія, Словенія та Литва вилетіли у найслабший дивізіон.

Грузія, Білорусь, Косово та Македонія стали переможцями груп у дивізіоні D та підвищились у класі.

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2. Призери ЧС-2018 синхронно не вийшли з групи

Франція, Хорватія та Бельгія, які посіли призові місця на чемпіонаті світу-2018, наче змовившись, не змогли вийти до фінального турніру Ліги націй. Французи та бельгійці перед останнім туром лідирували у своїх групах, проте за підсумками вирішальних матчів не змогли кваліфікуватись до фінального турніру, що пройде у червні 2019 року.

А от збірна Хорватії взагалі покинула елітний дивізіон, драматично поступившись Англії у вирішальному матчі. Втім, після сенсаційного результату на ЧС-2018 віце-чемпіони світу навряд чи довго сумуватимуть після невдачі у новому турнірі.

В свою чергу збірна Англії стала єдиною командою, яка грала у півфіналі Мундіалю та змогла вийти до вирішальної стадії Ліги націй. Команда Гарета Саутгейта балансувала навіть на межі вильоту з дивізіону А, проте у вирішальний момент проявила волю до перемоги, здобувши такі необхідні 3 очки у поєдинку проти Хорватії.

3. Німеччина не змогла реабілітуватись за провал на Мундіалі

Бундестім відверто провалила 2018 рік. Після ганебного фіаско на чемпіонаті світу багато хто очікував відставки Йоахіма Льова, який очолює команду з 2006 року. Проте спеціаліст залишився на своїй посаді, отримавши шанс реабілітуватись за провал на Мундіалі у Лізі націй.

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Не вийшло. Німеччина в 4-х поєдинках не змогла здобути жодної перемоги. Найближчими до цього підопічні Льова були у останньому матчі проти Нідерландів, який, до слова, вже нічого не Бундестім не вирішував. Втім, ведучи по ходу зустрічі 2:0, Німеччина на останніх хвилинах примудрилась втратити перемогу та завершила груповий турнір Ліги націй із жалюгідними двома очками.

Звісно, розчарували не лише німці. Не варто забувати про ту ж Польщу та Ісландію, які теж відверто не вразили. Проте чемпіони світу-2014 переплюнули всіх: 6 поразок за календарний рік (вперше в історії), лише 31% перемог, провал на ЧС-2018 та в Лізі націй не стали причиною відставки Йоахіма Льова, який продовжує залишатись на своїй посаді, принаймні, на даний момент.

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4. Косово – найрезультативніша збірна Ліги націй, несподівані найкращий бомбардир та найнадійніший захист

Збірна Косова забила найбільше голів у Лізі націй – цілих 15. Так, косовари зіграли 6 матчів, тоді як близько половини збірних – лише по 4. Крім того, їхніми опонентами були далеко не найсильніші Азербайджан, Фарери та Мальта. Але зізнайтесь, чи очікували ви того, що саме Косово заб'є найбільше голів? До слова, у відборі до ЧС-2018 балканська команда набрала лише 1 очко та забила 3 м'ячі. Тепер же Косово впевнено виграло свою групу, набравши 14 очок (у найближчого переслідувача – лише 9).

А от найкращим бомбардиром групового турніру Ліги націй став нападник збірної Сербії Александар Мітровіч, в активі якого 6 влучних ударів. Найкращий асистент – іспанець Марко Асенсіо – 5 результативних передач. Українці серед лідерів рейтингу відсутні. Нагадаємо, найкращим бомбардиром "синьо-жовтих" у групі Ліги націй став Євген Коноплянка (2 голи). По одному влучному удару в активі Андрія Ярмоленка, Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.

Всього ж у 138 матчах Ліги націй було забито 333 голи – в середньому 2,41 за гру. Лише команда Сан-Маріно не змогла забити жодного гола. Найгірша оборона у того ж Сан-Маріно та Литви – по 16 пропущених голів. А от Білорусь стала єдиною командою, яка не пропустила у власні ворота жодного м'яча.

5. Ліга націй – потрібний турнір попри весь песимізм

Після оголошення УЄФА про створення нового турніру футболісти, тренери, спеціалісти та вболівальники розділились на два табори. Одні підтримували таку ідею, інші вважали більш корисним проведення товариських поєдинків, у яких можна самостійно вибрати собі опонента.

У Лізі націй стало більше власне футболу, ніж могло би бути в товариських матчах, у яких по 5-6 замін у кожної команди практично вбивають дух гри. Хіба у нас був би шанс побачити у товариському поєдинку щось схоже на неймовірний матч Швейцарія – Бельгія? Та зустріч стала яскравим прикладом та свідченням того, що будь-який офіційний матч за своїми емоціями та пристрастю завжди буде більш корисним, ніж контрольна зустріч.

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Крім того, команди-переможці груп, серед яких і Україна, отримали додатковий шанс вийти на Євро-2020. У випадку провалу в груповому турнірі "синьо-жовтих" чекає плей-офф Ліги націй, який відбудеться у березні 2020 року. Попри всю нашу нелюбов до поєдинків на виліт, тут нас очікують рівні з Україною за класом суперники, а не гранди європейського футболу на кшталт Англії, Франції чи Німеччини. Додатковий і, головне, реальний шанс кваліфікуватись на європейський форум – хтось ще реально думає, що Ліга націй – непотрібний турнір?

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